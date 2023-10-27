حتى 2025.. مقعد نائب رئيس "اليونسكو لمكافحة المنشطات" يذهب للسعودية

فازت المملكة بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025م، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي "191" دولة.