الحجاج يؤدون صلاة أول جمعة في المسجد النبوي بعد إتمام مناسكهم

أدّى ضيوف الرحمن وقاصدو المسجد النبوي، اليوم، صلاة أول جمعة في رحاب المسجد النبوي بعد أن أدّى الحجاج مناسك حجهم لهذا العام 1445هـ بكل يسرٍ وأمانٍ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وفّرتها الجهات الحكومية وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.