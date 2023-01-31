"شؤون المسجد النبوي" ترفع جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة

ويأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة وحفاظًا على سلامة كل زائر ومصلٍ في المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله-.