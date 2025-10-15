أمير مكة: مشروع "بوابة الملك سلمان" يجسد رؤية القيادة لتنمية العاصمة المقدسة

وأوضح الأمير خالد الفيصل أن القيادة السعودية أولت مكة المكرمة اهتماماً بالغاً لكونها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي يحمل اسماً غالياً على كل مواطن سيُسهم في رسم ملامح مستقبل حضري وتنموي يليق بمكانة مكة المكرمة.