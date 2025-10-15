أمير مكة: مشروع "بوابة الملك سلمان" يجسد رؤية القيادة لتنمية العاصمة المقدسة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية الشاملة في المنطقة، وبشكل خاص في العاصمة المقدسة.
وأوضح الأمير خالد الفيصل أن القيادة السعودية أولت مكة المكرمة اهتماماً بالغاً لكونها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي يحمل اسماً غالياً على كل مواطن سيُسهم في رسم ملامح مستقبل حضري وتنموي يليق بمكانة مكة المكرمة.
واختتم سموه تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.