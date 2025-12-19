الشرقية تتصدر الحالة المطرية في المملكة بـ31 ملم في الخفجي وسط أمطار متفرقة بـ4 مناطق

سجلت منطقة الشرقية أعلى معدل لكميات الأمطار في المملكة، وذلك بواقع 31.0 ملم في محطة رصد الخفجي، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي شمل رصدًا دقيقًا لكميات الهطول في مختلف المناطق خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاءت جزيرة جنة بالجبيل في المرتبة الثانية بـ25.4 ملم، تلتها السعيرة بحفر الباطن بـ18.3 ملم، وطريق عمر بن الخطاب في حفر الباطن بـ17.7 ملم، ثم حي الفيصلية بالنعيرية بـ16.0 ملم، والجبيل بـ15.8 ملم، والرفيعة بقرية العليا بـ14.4 ملم، بينما سجّل مطار الملك فهد الدولي 10.0 ملم.
وشهدت منطقة الرياض تسجيل 17.0 ملم في محمية الإمام عبدالعزيز، و13.2 ملم في الجبيلة بالدرعية، و10.2 ملم في مطار الثمامة، و10.0 ملم في حوطة بني تميم، إلى جانب هطولات أخرى تراوحت بين 9.2 و4.0 ملم في أحياء ومناطق مختلفة داخل العاصمة ومحيطها.
أما منطقة القصيم، فسجلت أعلى كمية في حي العليا بالأسياح بـ3.8 ملم، تلتها قبة الأسياح بـ2.6 ملم، وتراوحت بقية القياسات بين 1.4 و0.5 ملم في عدد من المحافظات، فيما سجّلت منطقة عسير 1.0 ملم في وادي زيد بمحافظة النماص.
وأشارت الوزارة إلى أن 65 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي شاركت في توثيق الحالة المطرية التي غطت مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، وعسير)، داعية المهتمين للاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الرابط التالي: اضغط هنا.