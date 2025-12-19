الشرقية تتصدر الحالة المطرية في المملكة بـ31 ملم في الخفجي وسط أمطار متفرقة بـ4 مناطق

سجلت منطقة الشرقية أعلى معدل لكميات الأمطار في المملكة، وذلك بواقع 31.0 ملم في محطة رصد الخفجي، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي شمل رصدًا دقيقًا لكميات الهطول في مختلف المناطق خلال الـ24 ساعة الماضية.