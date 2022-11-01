"التعاون الإسلامي" تؤكّد وقوفها مع قطر في مواجهة الحملة التي تستهدفها حول "كأس العالم"

وأوضح أن الاستضافة المرتقبة تحقق دعم عديد من المبادرات الشبابية من خلال منصة الجيل المبهر التي تمّ إطلاقها في عام 2010، وبرامج التدريب والتطوير للكوادر الشبابية عبر معهد جسور، وكذلك برامج المتطوعين التي استوعبت أكثر من 20 ألف متطوع، الأمر الذي يعزّز جهود العمل الإسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة، ويوجّه فئة الشباب نحو العمل من أجل تحقيق أهدافٍ نبيلة تخدم البشرية جمعاء.