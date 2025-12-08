ابن لعبون لـ"سبق": القويعية مركز جيولوجي نادر وتاريخها الصخري يعود لمئات الملايين من السنين

وأوضح ابن لعبون في حديثه لـ"سبق" أن القويعية وما جاورها تحتوي على مكاشف نارية ومتحولة تُعد من أقدم صخور الدرع العربي، مشيرًا إلى أن عمرها يعود إلى ما قبل ٥٤٢ مليون سنة، ما يمنح المنطقة بعدًا تاريخيًا جيولوجيًا استثنائيًا.