"سمات".. منصة تُبرز الموهبة السعودية وتوثّق قصص الإبداع

ويُعرض "سمات" مساء كل أربعاء عند الساعة العاشرة على قناة السعودية، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع مؤسسة "موهبة"، ويهدف إلى توثيق تجارب الموهوبين في التعليم العام، وإبراز إنجازاتهم، وتحفيز المجتمع التعليمي على تبني الموهبة ودعمها.