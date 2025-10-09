"سمات".. منصة تُبرز الموهبة السعودية وتوثّق قصص الإبداع

يواصل برنامج "سمات – ما وراء الموهبة" تسليط الضوء على قصص سعودية ملهمة، لشباب وشابات حوّلوا الشغف إلى إنجاز، والمواهب إلى مشاريع وطنية تُسهم في مسيرة الابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي إحدى حلقاته، استضاف البرنامج الطالبة ريماس العنزي، الموهوبة في مجال الهندسة وأمن البيانات، والتي طوّرت نظارة إلكترونية تساعد في تشخيص حالات ضعف النظر والاستجماتيزم بدقة عالية، ونالت إشادة من المختصين والمراكز البحثية.
كما عرض البرنامج تجربة يوسف الغامدي، المتخصص في علوم المواد والتقنية، الذي انطلقت رحلته من مكعبات "الليغو" في طفولته، ليصل إلى تمثيل المملكة بمشاريع هندسية مبتكرة في معارض دولية بماليزيا، محققًا مراكز متقدمة.
وتناول "سمات" أيضًا قصة سلمان الشهري، الذي تجاوز تحديات التحول من الدراسة بالعربية إلى الإنجليزية، ليكتشف شغفه بعلم الوراثة، ويؤكد أن التحديات تصنع التميز حين تقترن بالعزيمة والإصرار.
كما سلط البرنامج الضوء على تجارب طلاب آخرين قدموا مشاريع في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتصميم التقني، وشارك بعضهم في مبادرات وطنية مثل "أكاديمية طويق" الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي في مجالات التقنية.
ويُعرض "سمات" مساء كل أربعاء عند الساعة العاشرة على قناة السعودية، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع مؤسسة "موهبة"، ويهدف إلى توثيق تجارب الموهوبين في التعليم العام، وإبراز إنجازاتهم، وتحفيز المجتمع التعليمي على تبني الموهبة ودعمها.
ويؤكد البرنامج في كل حلقة أن الموهبة حين تقترن بالعلم تصنع المستحيل، وأن دعم المملكة لأبنائها الموهوبين هو استثمار في مستقبل مشرق قائم على الإبداع والتميز.