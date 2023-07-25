اشتباه في انفجار الرحم.. "قيصرية عالية الخطورة" تنقذ سيدة وجنينها بمحايل

استقبل قسم طوارئ النساء والولادة بطوارئ مستشفى محايل، سيدة حاملًا في الشهر التاسع، غير مُتابعة بالمستشفى، تعاني من نزيف حاد مع فقدان للوعي وتدهور حالة الجنين.
وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، اتضح وجود انفصال بالمشيمة واشتباه عالٍ في انفجار الرحم يسمى بالمشيمة الملتصقة والمنغرسة من الدرجة الثالثة؛ حيث يحتاج هذا النوع من العمليات للولادة مسبقاً بما يعادل على الأقل شهرًا قبل تاريخ الولادة المتوقع.
وقرر الفريق الطبي، بقيادة أخصائي أمراض النساء والولادة الدكتور محمد مجدي أبوزيد؛ التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية قيصرية معقدة وعالية الخطورة لإنقاذ الأم وجنينها.
وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادرت السيدة وطفلها المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.