اشتباه في انفجار الرحم.. "قيصرية عالية الخطورة" تنقذ سيدة وجنينها بمحايل

استقبل قسم طوارئ النساء والولادة بطوارئ مستشفى محايل، سيدة حاملًا في الشهر التاسع، غير مُتابعة بالمستشفى، تعاني من نزيف حاد مع فقدان للوعي وتدهور حالة الجنين.