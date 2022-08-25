جامعة جازان تستعد للعام الجامعي الجديد بـ1330 قاعةً ومعملًا

أكملت جامعة جازان استعداداتها لبدء العام الجامعي 1444هـ بتهيئة قاعاتها ومعاملها الدراسية بمقار الكليات والمعاهد.
وعملت الجامعة على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب لانتظام الدراسة من اليوم الأول، وبما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات المقبولين لهذا العام.
وقال المشرف على إدارة الخدمات والتجهيزات التعليمية هشام العطاس: الجامعة وبتوجيهات من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عملت ومنذ وقت مبكر على تنظيم وتهيئة 810 قاعة دراسية وأكثر من 360 معملًا طبيًا وعلميًا، وأكثر من 160 معملًا للحاسب الآلي، إلى جانب استكمال تجهيز جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال طلاب الجامعة واستيعابهم منذ أول يوم دراسي.
وأكد "العطاس" أن الإدارة جهزت المعامل والمختبرات والقاعات الدراسية بالوسائل والتقنيات التعليمية من أجل توفير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة وآمنة وصحية لجميع الطلبة من خلال استخدام أحدث الأجهزة التعليمية والوسائل التقنية؛ لتنمية مهاراتهم العلمية وفق أحدث الأنظمة التعليمية وتمكينهم في مجالات تخصصاتهم المختلفة.