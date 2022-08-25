جامعة جازان تستعد للعام الجامعي الجديد بـ1330 قاعةً ومعملًا

وقال المشرف على إدارة الخدمات والتجهيزات التعليمية هشام العطاس: الجامعة وبتوجيهات من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عملت ومنذ وقت مبكر على تنظيم وتهيئة 810 قاعة دراسية وأكثر من 360 معملًا طبيًا وعلميًا، وأكثر من 160 معملًا للحاسب الآلي، إلى جانب استكمال تجهيز جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال طلاب الجامعة واستيعابهم منذ أول يوم دراسي.