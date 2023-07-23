بدلالات هندسية تواكب رؤية المملكة.. أمين جازان يدشن الهوية البصرية المطورة للأمانة

دشن أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، صباح اليوم، الهوية البصرية المطورة لأمانة منطقة جازان، حيث يستلهم الشعار دلالاته من النمو والتطور في شكله الصاعد، متضمنًا الشعار الوطني السيفين والنخلة، فيما ترمز الأشكال الهندسية إلى الدقة والجودة والطابع العصري في البناء، وتعكس ألوانه تنوع المنطقة الطبيعية من زرقة البحار في غرب المنطقة إلى خضرة الجبال في شرقها.