رحلة البحث عن "الذهب السائل".. "سبق" ترصد موسم عسل السدر في "قنا عسير"

في مشهد سنوي لافت، يعيش النحالون في تهامة منطقة عسير هذه الأيام رحلة بحث وترقب لجني أجود أنواع العسل المعروف بـ"الذهب السائل".
ورصدت "سبق" ميدانيًا توافد عدد من النحالين من مختلف مناطق المملكة إلى مركز قنا غرب عسير، الذي يُعد من أبرز الوجهات الشهيرة بإنتاج عسل السدر الفاخر، حيث تنتشر فيه أشجار السدر بكثافة، وتتميّز منتجاته بلونها الذهبي الداكن ومذاقها الفريد.
ويُعرف عسل السدر بقيمته العالية وفوائده الصحية والغذائية الكبيرة، إذ يُستخرج من رحيق أزهار شجرة السدر البرية (النبق) التي تنمو في المناطق الجبلية الدافئة. وتتم عملية الإنتاج في مواسم محدودة من العام لا تتجاوز بضعة أسابيع، يعتمد خلالها النحالون على خلايا نحل طبيعية بعيدًا عن أي مواد كيميائية أو سكريات صناعية، ما يمنحه نقاءً استثنائيًا وطعمًا مميزًا.
وكشفت دراسات طبية أن عسل السدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يساعد في تقوية المناعة وتحسين الهضم وتسريع التئام الجروح. كما يُستخدم في الطب الشعبي لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والمفاصل والأنيميا، ويُنصح به للرياضيين ولمن هم في فترات النقاهة.
ويبقى عسل السدر رمزًا للتوازن بين الإنسان والطبيعة، وإرثًا عربيًا أصيلًا يعكس مهارة النحالين وكرم بيئة عسير، ليستحق بحق لقب "الذهب السائل".