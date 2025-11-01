رحلة البحث عن "الذهب السائل".. "سبق" ترصد موسم عسل السدر في "قنا عسير"

ويُعرف عسل السدر بقيمته العالية وفوائده الصحية والغذائية الكبيرة، إذ يُستخرج من رحيق أزهار شجرة السدر البرية (النبق) التي تنمو في المناطق الجبلية الدافئة. وتتم عملية الإنتاج في مواسم محدودة من العام لا تتجاوز بضعة أسابيع، يعتمد خلالها النحالون على خلايا نحل طبيعية بعيدًا عن أي مواد كيميائية أو سكريات صناعية، ما يمنحه نقاءً استثنائيًا وطعمًا مميزًا.