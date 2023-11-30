مصنع بالدمام وجدة وأكثر.. عملاق اللحوم البرازيلي "JBS" يتجه لتوسيع استثماراته بالمملكة

وعبّر ويسلي باتيستا، عضو عائلة المؤسسة للشركة، عن اهتمامه المتزايد بفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ حيث أكد في تصريحه من الرياض: "نحن نزداد يومًا بعد يوم اهتمامًا بفرص الاستثمار في المملكة، أكثر مما كنا نعتقد في الماضي".