مصنع بالدمام وجدة وأكثر.. عملاق اللحوم البرازيلي "JBS" يتجه لتوسيع استثماراته بالمملكة

قالت شركة "J&F"، الشركة الأم لشركة تصنيع الأغذية "JBS.SA"، اليوم الخميس: إنها تدرس استثمارات جديدة في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء وفد حكومي برازيلي برئاسة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مع مسؤولين سعوديين؛ بهدف تعزيز الروابط التجارية خلال زيارته للرياض الأسبوع الجاري.
وعبّر ويسلي باتيستا، عضو عائلة المؤسسة للشركة، عن اهتمامه المتزايد بفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ حيث أكد في تصريحه من الرياض: "نحن نزداد يومًا بعد يوم اهتمامًا بفرص الاستثمار في المملكة، أكثر مما كنا نعتقد في الماضي".
وتعمل الشركة البرازيلية حاليًا على توسيع نشاطها في المملكة؛ حيث تمتلك مصنعًا في الدمام وتقوم بإنشاء آخر في جدة.
وعند تشغيل المصنع الجديد في جدة، ستزيد طاقته الإنتاجية إلى 40 ألف طن متري من منتجات الدواجن سنويًّا، وهو أربعة أضعاف المستويات الحالية؛ وفقًا لبيان الشركة.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والشريك التجاري الرئيسي للبرازيل في المنطقة؛ حيث بلغت قيمة التعاملات الثنائية بين البلدين أكثر من 8 مليارات دولار (7.3 مليارات يورو) في عام 2022.
وتعمل السعودية على تحقيق الأمن الغذائي وتطوير نفسها كمركز عالمي لقطاع اللحوم؛ فيما تعد البرازيل أكبر مصدر عالمي للحوم الحلال التي تنتج وفقًا لمتطلبات النظام الغذائي الإسلامي، وتستضيف بعضًا من أكثر مصدري اللحوم كفاءة في العالم.