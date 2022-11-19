"الخالدي": تزامن الاختبارات مع انطلاق المونديال فرصة للطلاب لتعلم مهارات حياتية مهمة

وأضاف: "من هذه المهارات مهارات التخطيط، والتي تتطلب أن يكون كل ما نقوم به أو نفعله مخطط له بطريقة صحيحة ومبكرة، حيث يعتبر التخطيط الجيد للدراسة من أهم الأعمال التي يسعى لها الطلاب المتميزون للحصول على الراحة عند أداء دراستهم ولتوفير كثير من الوقت والجهد للحصول على أفضل نجاح وتفوق".