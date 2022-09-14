أوقاف "الراجحي" توزع 145 طن تمور في 12 دولة ضمن برنامج "إكرام"

نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ برنامج "إكرام"، بتوزيع 145 طنًّا من التمور في 12 دولة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الدعم المستمر والبرامج الخيرية المتنوعة التي تقدمها إدارة الأوقاف لخدمة الإنسانية في مختلف دول العالم، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي: إن مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين إدارة الأوقاف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي تم توقيعها في وقتٍ سابق؛ تأتي في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين إدارة الأوقاف والمركز فيما يتعلق بدعم وتمويل البرامج والمشروعات الإغاثية خارج المملكة.
وأضاف "الراجحي" أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم وتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية خارج المملكة، بالإضافة لتبادل الخبرات بين إدارة الأوقاف والمركز لتطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية والإنسانية خارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن برنامج "إكرام" ينطلق من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف في فضل الصدقة والإطعام، ولما تمثله هذه الثمرة من وجبة أساسية مهمة للإنسان، وقد أكّد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "بيت لا تمر فيه جياع أهله". رواه مسلم.
ونوه إلى أن القيمة الإجمالية لبرنامج توزيع التمور في الخارج "إكرام" لهذا العام، بلغت "1,500,000" مليون وخمسمائة ألف ريال.
وأشاد "الراجحي" بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تغطي مختلف دول العالم، سواء أكانت إغاثية أو تعليمية أو طبية أو تنموية وخلافه.
كما نوه إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي تعمل وفق نظام مؤسسي منظم يتميز بشرف الرسالة وعظم المسؤولية التي تقوم بها، وفق توجّه وطننا في خدمة المحتاجين في مختلف دول العالم.
واختتم "الراجحي" تصريحه بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما، على دعم العمل الخيري والجهود الإغاثية الكبيرة والمتنوعة التي يقدمها وطننا الغالي لمساعدة المسلمين في كل مكان وزمان.
وأكد أن هذا دأب المملكة العربية السعودية، وسِمة لقادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله، كما قدم شكره للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على جهود المركز المتميزة، داعيًا المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها، ويجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، وذريته والقائمين على إدارة الأوقاف والعاملين فيها.