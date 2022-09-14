أوقاف "الراجحي" توزع 145 طن تمور في 12 دولة ضمن برنامج "إكرام"

وأكد أن هذا دأب المملكة العربية السعودية، وسِمة لقادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله، كما قدم شكره للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على جهود المركز المتميزة، داعيًا المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها، ويجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، وذريته والقائمين على إدارة الأوقاف والعاملين فيها.