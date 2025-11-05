بالفيديو.. "البناء السعودي 2025" يجذب مشاركين دوليين ويعزّز فرص الاستثمار وفق رؤية 2030

وقال المشارك الماليزي فيملان جانيسان: "كانت تجربة رائعة جدًا بالنسبة لي، وأرغب في تكرارها في الأعوام القادمة لما وجدناه من تنظيم واهتمام كبير". فيما أعربت المشاركة الماليزية "روي" عن سعادتها بالمشاركة، معتبرةً أنها تجربة ثرية للتعرّف على ثقافة المملكة وفرص العمل. وعبّر الماليزي "أحمد" عن شكره للجهات المنظّمة، مضيفًا: "تعرّفت على الدولة وثقافتها، ونحن نترقّب بحماس إكسبو 2030 في الرياض".