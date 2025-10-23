"إيجار": التجديد التلقائي للعقود الإيجارية أصبح القاعدة الأساسية في القطاعين السكني والتجاري

أعلنت منصة إيجارعن تطبيق التجديد التلقائي للعقود الإيجارية كقاعدة أساسية في العقود السكنية والتجارية، وذلك ضمن تنظيم جديد يهدف إلى تعزيز استقرار العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت أن العقد يُجدَّد تلقائيًا بنفس الشروط ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد خلال مدة لا تقل عن 60 يومًا قبل انتهاء العقد، وذلك لضمان استمرار العلاقة الإيجارية دون انقطاع أو تأخير.
وبيّنت "إيجار" أن حالات عدم التجديد التلقائي تشمل تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب إنشائية تؤثر على سلامة المبنى وساكنيه، أو صدور قرار من جهة معنية بعدم صلاحية العقار للسكن أو الاستخدام، أو في حال استخدام العين المؤجرة في أنشطة غير نظامية.
ويأتي هذا التنظيم الجديد في إطار الجهود لتطوير قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته واستدامته بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.