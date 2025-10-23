"إيجار": التجديد التلقائي للعقود الإيجارية أصبح القاعدة الأساسية في القطاعين السكني والتجاري

وبيّنت "إيجار" أن حالات عدم التجديد التلقائي تشمل تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب إنشائية تؤثر على سلامة المبنى وساكنيه، أو صدور قرار من جهة معنية بعدم صلاحية العقار للسكن أو الاستخدام، أو في حال استخدام العين المؤجرة في أنشطة غير نظامية.