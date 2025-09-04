"معًا لمستقبل عظيم".. "التعليم" توقع 13 شراكة في قمة لندن

وتحدث "القرعاوي" خلال ورشة عمل بعنوان "الابتكار في التعليم"، ضمن أعمال المؤتمر، عن توجهات رؤية 2030 في قطاع التعليم، مستعرضًا مسيرة المملكة في الاستثمار في رأس المال البشري، والتطور من الفصول الدراسية إلى مختبرات المستقبل، إضافة إلى التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المناهج، وتمكين المعلمين، وتحفيز الطلاب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.