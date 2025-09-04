"معًا لمستقبل عظيم".. "التعليم" توقع 13 شراكة في قمة لندن

في خطوة لافتة، شاركت وزارة التعليم في المؤتمر الختامي لمبادرة "معًا لمستقبل عظيم (GREAT FUTURES)"، إحدى مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي - البريطاني، والتي أطلقت في العاصمة الرياض العام الماضي.
وتصدّرت منظومة التعليم الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، حيث حظيت بـ13 شراكة من أصل 38 اتفاقية غطت مجالات متنوعة.
وترأس وفد الوزارة مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد بن عبدالعزيز القرعاوي، الذي استعرض أبرز مستهدفات الشراكة مع الجانب البريطاني في مجالات التعليم وتنمية المهارات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل الابتكار في التعليم، وفرص الاستثمار في قطاعات التعليم والتدريب والبحث، والتوسع في افتتاح المدارس والجامعات البريطانية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتحدث "القرعاوي" خلال ورشة عمل بعنوان "الابتكار في التعليم"، ضمن أعمال المؤتمر، عن توجهات رؤية 2030 في قطاع التعليم، مستعرضًا مسيرة المملكة في الاستثمار في رأس المال البشري، والتطور من الفصول الدراسية إلى مختبرات المستقبل، إضافة إلى التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المناهج، وتمكين المعلمين، وتحفيز الطلاب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
يُذكر أن المبادرة تهدف إلى بناء شراكات سعودية - بريطانية بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، لدعم رؤية 2030 وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.