خلال قمة الذكاء الاصطناعي.. نائب رئيس "IBM": الحوسبة الكميّة ستقود التقنيات الحديثة

من جانبه، أكد أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب بجامعة جورج واشنطن طارق الغزاوي، أن الهندسيات التي نستخدمها اليوم تستدعينا للوصول لتقنيات أحدث، حيث تستهلك الطرق التقليدية وقتًا وجهدًا أكبر.