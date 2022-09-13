خلال قمة الذكاء الاصطناعي.. نائب رئيس "IBM": الحوسبة الكميّة ستقود التقنيات الحديثة

واصلت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية جلساتها في اليوم الأول، وذلك في مقر القمة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وأكد نائب رئيس شركة (IBM) سكوت كراودر، في مستهلّ الجلسة الثالثة من جلسات القمة أن الحوسبة الكميّة ستقود التقنيات الحديثة رغم اختلافها عن الأجهزة التقليدية من ناحية الذاكرة والمساحة.
ولفت إلى أن أحد التحديات التي يواجهها العالم تكمن في كيفية إيصال الحوسبة الكميّة للأيادي العاملة؛ وذلك لتمكينهم من بناء مهاراتهم، واستغلالها في تطوير مهام العمل والوصول إلى الاستفادة القصوى منها.
وأوضح أن الوصول إلى الأسلوب الأمثل لطريقة استخدام الحوسبة الكمية ستسهم في توفير البرمجيات لمطوري الخوارزميات لكتابة خوارزميات جديدة للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب بجامعة جورج واشنطن طارق الغزاوي، أن الهندسيات التي نستخدمها اليوم تستدعينا للوصول لتقنيات أحدث، حيث تستهلك الطرق التقليدية وقتًا وجهدًا أكبر.
وبيّن وجود العديد من التوجهات التي يمكن للمجتمع البحثي النظر فيها في الحوسبة الكمية وذلك باستخدام نماذج مختلفة؛ نظرًا لأنها غير مستهلكة للطاقة بشكل كبير.