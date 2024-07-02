"الدعيلج": المملكة أسهمت في رسم ملامح طموحة لمستقبل قطاع الطيران المدني إقليميًا ودوليًا

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في كلمة له بافتتاح أعمال المجلس، أن المملكة أسهمت في رسم ملامح طموحة لمستقبل قطاع الطيران المدني إقليميا ودوليا، وتشارك بشكل فاعل ومؤثر في مثل هذه الاجتماعات بهدف دعم التعاون، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية بما يعزز حضورها وتواجدها الدولي والإقليمي ووضع القواعد والتوصيات والمواد الإرشادية التي تكفل حماية الطيران المدني، كما تبذل المملكة وفي هذا الإطار جهودها في تطوير أمن الطيران المدني وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الأمنية في المطارات، لتطبيق الإجراءات الأمنية وفق أعلى المعايير الدولية في المطارات، وتأهيل ورفع كفاءة العناصر الوطنية المؤهلة في مجال أمن الطيران.