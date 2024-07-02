"الدعيلج": المملكة أسهمت في رسم ملامح طموحة لمستقبل قطاع الطيران المدني إقليميًا ودوليًا

شاركت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال الدورة الـ 69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، التي انطلقت أعمالها أمس بالعاصمة المغربية الرباط.
ورأس وفد المملكة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور عدد من قيادات منظومة الطيران، بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة توصيات الاجتماع الـ 68، ودراسة مشاريع المنظمة المستقبلية، كما تقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بورقة عمل بعنوان استراتيجية ثقافة الأمن السيبراني.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في كلمة له بافتتاح أعمال المجلس، أن المملكة أسهمت في رسم ملامح طموحة لمستقبل قطاع الطيران المدني إقليميا ودوليا، وتشارك بشكل فاعل ومؤثر في مثل هذه الاجتماعات بهدف دعم التعاون، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية بما يعزز حضورها وتواجدها الدولي والإقليمي ووضع القواعد والتوصيات والمواد الإرشادية التي تكفل حماية الطيران المدني، كما تبذل المملكة وفي هذا الإطار جهودها في تطوير أمن الطيران المدني وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الأمنية في المطارات، لتطبيق الإجراءات الأمنية وفق أعلى المعايير الدولية في المطارات، وتأهيل ورفع كفاءة العناصر الوطنية المؤهلة في مجال أمن الطيران.
وقال: "إن حضور المملكة في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني وعضويتها في كل اللجان الفنية، إضافة مهمة للمنظمة؛ لكونها عضوًا حيويًا في أعمال المنظمة وفي الحفاظ على المكتسبات العربية والمصالح المشتركة مع الدول العربية على المستويين الدولي والإقليمي؛ لضمان طيران مدني أمن ومنتظم ومستمر وذلك من خلال المنظمة العربية للطيران المدني".
يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الطيران المدني وتطويره، مع وضع الأسس الكفيلة لتحقيق نقل جوي آمن وسليم ومنتظم في المنطقة.