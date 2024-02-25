﻿المراعي ترعى "منتدى الالتزام البيئي 2024" في الرياض

ويهدف المنتدى إلى مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في مجال البيئة المستدامة، والتحديات للمضي قدماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني مع حماية الموارد والموائل الطبيعية في المملكة.