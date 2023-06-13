"سريا الاستشارية" تستضيف مستشار إدارة السمعة والعلاقات العامة "علي الهمامي"

وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا ومتنوعًا من ممارسي مِهنة العلاقات العامة على المستوى المحلي، من المنظمات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، حيث تناول "الهمامي" بنودًا تفصيلية حول صناعة السمعة للمنظمات وأفضل الممارسات الاتصالية الموصي بها أثناء بناء استراتيجيات التخطيط الاتصالي والرسائل الاتصالية وصناعة المحتوى، والطرق الأمثل في توظفيها بالحملات والأنشطة، وخلال الأزمات الإعلامية المُحتملة.