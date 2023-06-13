"سريا الاستشارية" تستضيف مستشار إدارة السمعة والعلاقات العامة "علي الهمامي"

قدم مستشار إدارة السمعة والعلاقات العامة علي الهمامي، جلسة حوارية تفاعلية للحديث حول الجوانب التنظيمية والإعلامية في بناء الصور الذهنية للمنظمات والشركات، والتي جرى تنظيمها من قبل شركة "سريا الاستشارية" للمهتمين بالاطلاع على أحدث الممارسات والأسس الإعلامية المُتبعة في المؤسسات العامة والخاصة، وذلك من مساء يوم أمس في مدينة الرياض.
وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا ومتنوعًا من ممارسي مِهنة العلاقات العامة على المستوى المحلي، من المنظمات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، حيث تناول "الهمامي" بنودًا تفصيلية حول صناعة السمعة للمنظمات وأفضل الممارسات الاتصالية الموصي بها أثناء بناء استراتيجيات التخطيط الاتصالي والرسائل الاتصالية وصناعة المحتوى، والطرق الأمثل في توظفيها بالحملات والأنشطة، وخلال الأزمات الإعلامية المُحتملة.
وجاءت الجلسة بهدف استعراض الفرص والتحديات التي تواجه ممُارسي القطاع بشكل مستمر، والتي تحول دون تحقيق المكتسبات المرجوة من العمليات الاتصالية بين المنظمات وجماهيرها، إذ إن إحراز هدفي التأثير والوصول للجماهير المعنية لا يمكن إتمامها دون تعزيز وتطويع الأدوات الإعلامية المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التزايد المطردة للمؤسسات العامة والخاصة مع النمو الاقتصادي الرامي إلى تحقيق رؤية المملكة التحولية 2023.
ويمتلك "الهمامي" سيرة ذاتية زاخرة بالعديد من المناصب التي تتقاطع مع القطاع الإعلامي، وأقسام علم العلاقات العامة، إذ يشغل منصب مدير العلاقات العامة والفعاليات في "المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي"، ويقدم استشارات إعلامية مكثفة لمختلف القطاعات، حيث استضافته "سريا الاستشارية" التي تدأب على استقطاب الخبراء والمستشارين المحليين والدوليين ممن يملكون خبرة عالية في مختلف المجالات والقطاعات، بفضل خبرته الثرية، ودرايته العالية في القطاع، والتي أبداها للمستمعين خلال الجلسة.
يذكر أن شركة سريا للاستشارات هي شركة عالمية تقدم مستشارين محليين وعالميين للمنظمات ورواد الأعمال، بالإضافة لخدمات وبرامج استشارية نوعية. حيث تقدم "سريا" خبرات طويلة لأكثر من اثنا عشر عاما في مجال الاستشارات، ولديها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويتواجد مقرها الرئيس في مدينة الرياض.