"سعود الطبية" تسجل أكثر من 22 ألف زيارة منزلية في النصف الأول من العام 2024م

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تسجيل أكثر من 22 ألف زيارة منزلية، خلال النصف الأول من عام 2024م، اشتملت على زيارات ميدانية، وأخرى افتراضية عبر الاتصال، للمرضى المسجلين بالمدينة من كبار للسن، وأطفال، ومرضى الشيخوخة، والرعاية التلطيفية ومرضى الرعاية التنفسية.
وتفصيلًا، أوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية د.فهد القحطاني، أن المستفيدين من الخدمات في هذه الفترة بلغ عددهم 1132 مستفيدًا؛ لافتًا إلى أن غالبيتهم يعاني من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ومضاعفات هذه الأمراض مثل جلطات الدماغ، والتقرحات السريرية؛ حيث يتم جدولة الزيارات حسب حالة المريض الصحية واحتياجه.
وأضاف: الزيارة الطبية تشمل الكشف على الحالة، وأخذ عينات الدم وغيره للمختبر، وتوفير المستلزمات والاحتياجات الطبية والتمريضية، وتقديم اللقاحات الموسمية، وخدمات العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والكشف على النظر، إضافة إلى الدعم النفسي والخدمات الاجتماعية، وتوفير المكملات الغذائية، وصرف الأدوية وتقديم العلاج الوريدي، والتثقيف الصحي والنقل الإسعافي غير الطارئ للمواعيد داخل المدينة.
وأشار "القحطاني" إلى أن عدد الوصفات العلاجية بلغ عددها في النصف الأول لعام 2024م أكثر من 2000 وصفة.
وأكد أن الرعاية المنزلية تهدف لتقديم أعلى معايير جودة الحياة للمرضى ومساعدتهم على العناية بأنفسهم والتعافي من الأمراض؛ حيث تقدم الخدمات لكل الفئات العمرية من ذوي الاحتياج.