محليات

"سعود الطبية" تسجل أكثر من 22 ألف زيارة منزلية في النصف الأول من العام 2024م

"القحطاني" قال إن المستفيدين من الخدمات في هذه الفترة بلغ عددهم 1132 مستفيدًا