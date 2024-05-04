الحصيني يكشف لـ"سبق" الأسباب وراء برودة الليل في الطائف الأيام الماضية

وأضاف: هناك تمركز لكتلة باردة في طبقات الجو العليا مرافقةً للمنخفض الجوي الذي أثر على معظم مناطق المملكة بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة "اللون الأزرق" في الصورة المرفقة، وكذلك الغطاء السحابي الممطر والذي ساعد في انخفاض في درجات الحرارة، وأيضًا تشكُل السيول على مساحات متفاوتة على بعض المناطق ساعد في ذلك الانخفاض.