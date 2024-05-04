الحصيني يكشف لـ"سبق" الأسباب وراء برودة الليل في الطائف الأيام الماضية

تساءل سكان الطائف عن سبب الانخفاض المحسوس الذي طرأ في درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث شعر الكُل بعودة البرد الشديد خصوصًا فترة الليل.
وتعليقًا على ذلك، قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، لـ"سبق": انخفاض درجات الحرارة الأيام السابقة ناتج عن عدة أمور، فعلى سبيل المثال سجلت درجة الحرارة في الطائف فجر الخميس ٢٣ شوال ١٤٤٥هـ يوافق ٢ مايو ٢٠٢٤م الساعة الخامسة فجرًا كأقل حرارة في مدن المملكة ١٣ درجة مئوية، بينما سجلت الرياض ١٧ درجة مئوية.
وأضاف: هناك تمركز لكتلة باردة في طبقات الجو العليا مرافقةً للمنخفض الجوي الذي أثر على معظم مناطق المملكة بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة "اللون الأزرق" في الصورة المرفقة، وكذلك الغطاء السحابي الممطر والذي ساعد في انخفاض في درجات الحرارة، وأيضًا تشكُل السيول على مساحات متفاوتة على بعض المناطق ساعد في ذلك الانخفاض.