نظمها "برنامج التواصل".. ندوة علمية لعلماء اليمن للتحذير من الاستغلال الحوثي للمناسبات الدينية

نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساء أمس الثلاثاء، بمقر البرنامج في مدينة الرياض، ندوة علمية بعنوان (أبعاد الاستغلال الحوثي الطائفي للمناسبات الدينية وسبل المواجهة "المولد النبوي أنموذجاً")؛ لرصد مظاهر الاستغلال الحوثي للمناسبات الدينية، والتأكيد على الموقف الشرعي من الاحتفال بالمولد واختلاقه كغيره من المناسبات للمتاجرة والإثراء، ومحاولة استغلال العاطفة الدينية لدى الشعب اليمني، وكشف ما يرافق تلك الفعاليات من جرائم ومخاطر وتعديات على النفس والمال وسائر الحقوق، في مخالفة للتعاليم الإسلامية والمبادئ التي أرساها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمتها حرمة الدماء والأموال وصونها، والتأكيد على واجبات العلماء والدعاة ومكونات المجتمع في كشف الانحرافات الحوثية وتفنيدها ومواجهتها، وتحصين المجتمع من مخاطرها التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.