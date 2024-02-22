نائب وزير الدفاع: اليوم ذكرى انبثاق فجر جديد يحمل تأسيس الدولة السعودية

رفع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: تحل علينا في هذا اليوم ذكرى انبثاق فجر جديد يحمل تأسيس دولة وكيان اسمه الدولة السعودية يقودها الإمام محمد بن سعود وتوالى قادتها الميامين على حمل رايات التمكين لهذه الدولة المباركة، والذود عنها حتى وصلت اليوم إلى مجدها العظيم الذي ننعم به بفضل الله موحدة في مملكة يعمرها الصدق والولاء والوفاء والإخلاص بين الحاكم والمحكوم.
وأضاف: لا يفوتني في هذا اليوم المجيد أن أُشيد بجنودنا الأبطال المرابطين على ثغور بلادنا من أجل الذود عنها وحفظ أمنها واستقرارها، وأسأل المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وأن يرحم شهداءنا الأبرار.