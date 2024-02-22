نائب وزير الدفاع: اليوم ذكرى انبثاق فجر جديد يحمل تأسيس الدولة السعودية

وقال: تحل علينا في هذا اليوم ذكرى انبثاق فجر جديد يحمل تأسيس دولة وكيان اسمه الدولة السعودية يقودها الإمام محمد بن سعود وتوالى قادتها الميامين على حمل رايات التمكين لهذه الدولة المباركة، والذود عنها حتى وصلت اليوم إلى مجدها العظيم الذي ننعم به بفضل الله موحدة في مملكة يعمرها الصدق والولاء والوفاء والإخلاص بين الحاكم والمحكوم.