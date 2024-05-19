"صحي المدينة" يقلص قوائم الانتظار لعمليات السمنة بإجراء 224 عملية خلال 60 يومًا

تمكنت الفِرَق الطبية بأقسام الجراحة العامة وجراحة السمنة بتجمع المدينة المنورة الصحي، من تقليص قوائم الانتظار لعمليات السمنة بإجراء 224 عملية جراحية خلال 60 يومًا.
وأوضح "صحي المدينة" أن مسار الجراحة العامة أعد الخطة اللازمة لفرز حالات الانتظار لعمليات السمنة وتوزيعها حسب الأهمية والحاجة، وفق البروتوكولات المعتمدة؛ سعيًا لتحقيق أهداف التجمع الصحي في تقليص المواعيد وقوائم الانتظار في مختلف التخصصات الطبية.
وأضاف التجمع أنه بعد حصر الحالات وتجهيز غرف العمليات والأدوات اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بدأت جدولة العمليات على مدار 60 يومًا، وبفضل الله ثم كفاءة الفِرَق الطبية والإدارية وجاهزية الأدوات اللازمة؛ تم إجراء 224 عملية سمنة متنوعة ما بين عمليات تكميم للأوزان العالية وعمليات الإعادة للسمنة المعقدة في شهرين، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ولفت التجمع إلى أن الحالات الطبية تنوعت لدى المرضى؛ حيث سجلت الحالات أوزانًا مختلفة وصل أكبرها إلى 210 كيلوجرامات.