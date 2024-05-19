"صحي المدينة" يقلص قوائم الانتظار لعمليات السمنة بإجراء 224 عملية خلال 60 يومًا

وأضاف التجمع أنه بعد حصر الحالات وتجهيز غرف العمليات والأدوات اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بدأت جدولة العمليات على مدار 60 يومًا، وبفضل الله ثم كفاءة الفِرَق الطبية والإدارية وجاهزية الأدوات اللازمة؛ تم إجراء 224 عملية سمنة متنوعة ما بين عمليات تكميم للأوزان العالية وعمليات الإعادة للسمنة المعقدة في شهرين، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.