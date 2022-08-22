مجلس صناعة غرفة جدة ينظّم لقاءً مع بنك التصدير والاستيراد السعودي

وغير ذلك من الأسئلة التي تهم كل مستثمر لديه الرغبة في التوسع والتصدير للخارج، بما يعزز المحتوى المحلي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2023م، في دعم تنمية الصادرات السعودية وضمان استدامة الأعمال.