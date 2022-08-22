مجلس صناعة غرفة جدة ينظّم لقاءً مع بنك التصدير والاستيراد السعودي

نظم مجلس الصناعة بغرفة جدة، اليوم الاثنين، لقاءً مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، تحت عنوان: "الحلول التمويلية والتأمينية للمصدرين".
جاء ذلك لتوعية المستثمرين في هذا القطاع، والتعريف بالخدمات والحلول التمويلية المتاحة للقطاع الصناعي المقدمة من البنك؛ بحضور ممثلي بنك التصدير والاستيراد السعودي وأعضاء من مجلس الصناعة والمهتمين بقطاع الصناعة والتصدير.
وجرى خلال اللقاء تقديم عرضٍ حول الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للمصدرين.
ويستهدف اللقاء مالكي المصانع ومديريها، ومديري ومسؤولي المبيعات الدولية، ومديري ومسؤولي التسويق الدولي، ومديري ومسؤولي المالية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العملاقة، والمهتمين بقطاع التصدير.
وتحدث عضو مجلس الصناعة بغرفة جدة فهد النانيه، عن المجلس ودوره في رفع وعي القطاع الصناعي بالمبادرات والحلول التي تقدمها الجهات المختصة لدعم القطاع، بما يساعد على استمرارية المشروعات الصناعية التنموية في محافظة جدة.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي والذي تأسس في عام 1441هـ، الموافق 2020م، تتمثل أهدافه في تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتنويعها لرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات.
وتفاعل حاضرو اللقاء من المستثمرين والمهتمين بالتصدير عبر طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات تم توضيحها والإجابة عليها من قبل ممثلي البنك والتي تشمل المنتجات المستهدفة في الدعم والتمويل وآلية التقديم ومعايير الاستحقاق.
وغير ذلك من الأسئلة التي تهم كل مستثمر لديه الرغبة في التوسع والتصدير للخارج، بما يعزز المحتوى المحلي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2023م، في دعم تنمية الصادرات السعودية وضمان استدامة الأعمال.