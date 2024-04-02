"إعادة تفعيل ودعم المختبرات".. 3 منح وطنية تذهب لدعم الأبحاث بجامعة جدة

حصدت جامعة جدة، ممثلة في عمادة البحث العلمي والابتكار، 3 منح ضمن المنح الوطنية لدعم الأبحاث؛ وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة "إعادة تفعيل ودعم المختبرات والمراكز البحثية" المقدمة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وتمثلت المنح الجهات البحثية الفائزة في مختبر إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجدّدة، ومختبر إدارة العمليات المستدامة والطاقة، والمختبر الجامعي لطائرات "دون طيار" للخدمات اللوجستية الذكية.
ويهدف برنامج دعم المختبرات والمراكز البحثية إلى دعم وتعزيز الإمكانات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار لريادة المملكة في التقدم العلمي والتكنولوجي؛ وهو أحد أهم برامج رؤية جامعة جدة السعودية الحديثة متمثلا ًفي برنامج البحث والابتكار، الذي من خلاله تسعى الجامعة لإيجاد هوية بحثية نوعية للجامعة وإعطائها ميزة تنافسية إقليمياً ودولياً؛ حيث يركز البرنامج على دعم وتطوير قدرات الباحثين العلمية لابتكار حلول غير تقليدية في المجالات العلمية الابتكارية في المجالات ذات الأولوية الوطنية.