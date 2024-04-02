"إعادة تفعيل ودعم المختبرات".. 3 منح وطنية تذهب لدعم الأبحاث بجامعة جدة

ويهدف برنامج دعم المختبرات والمراكز البحثية إلى دعم وتعزيز الإمكانات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار لريادة المملكة في التقدم العلمي والتكنولوجي؛ وهو أحد أهم برامج رؤية جامعة جدة السعودية الحديثة متمثلا ًفي برنامج البحث والابتكار، الذي من خلاله تسعى الجامعة لإيجاد هوية بحثية نوعية للجامعة وإعطائها ميزة تنافسية إقليمياً ودولياً؛ حيث يركز البرنامج على دعم وتطوير قدرات الباحثين العلمية لابتكار حلول غير تقليدية في المجالات العلمية الابتكارية في المجالات ذات الأولوية الوطنية.