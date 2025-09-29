انطلاق "أسبوع روّاد الصناعة والتعدين" بالمدينة المنورة

انطلقت أمس في مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة فعاليات "أسبوع روّاد الصناعة والتعدين"، الذي ينظمه المركز على مدى خمسة أيام، ضمن مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات الصناعية التي تعزز نمو واستدامة القطاع.
وشهدت فعاليات اليوم الأول طرح العديد من الجلسات الحوارية، تناولت دور أدوات الدين في تمكين المصانع من التوسع وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب جلسة حول دور اللجنة الصناعية في دعم الصناعة بالمدينة المنورة.
وتتواصل فعاليات الأسبوع خلال الأيام القادمة بطرح موضوعات متنوعة تسهم في تعزيز منظومة الصناعة والتعدين بالمملكة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.