"الصمعاني" يوقّع مع نظيره المقدوني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

واس- الرياض: التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية كرينار لوغا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

وبحث "الصمعاني" مع نظيره المقدوني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.

وناقش الجانبان، التحول الرقمي في المجال العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الحقوق.

واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.

وأشار إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.

ووقّع الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية كرينار لوغا، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المستقبلي بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في التدريب، وتبادل الخبرات والزيارات، وإقامة المؤتمرات والندوات.

كما التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، رئيس البرلمان المقدوني طلعت جعفري، وبحثا العلاقات التي تربط بين البلدين، وتطور التشريعات الحديثة.