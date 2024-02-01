طوّر نظام حوكمة متكامل.. كيف يتابع "مجلس الشؤون الاقتصادية" عمل كل القطاعات؟

ومن الطبيعي تحقيق المجلس للأهداف المنضوية في إطار مهمة المتابعة، وأن تثمر جهوده في هذا الصدد، لاسيما مع تطويره لنظام حوكمة متكامل يضمن له المتابعة الفاعلة لكل المشروعات في الدولة، وعلى سبيل المثال، فقد أدت المتابعة الحثيثة للمجلس لمستويات الإنجاز إلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الممثلة للمجلس في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث، كما حققت الجهات الممثلة للمجلس ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء بنسبة تتجاوز الـ 98%.