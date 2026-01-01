NHC تعلن بدء تسجيل الاهتمام في مشروع "رحاب الوريف" في جدة

ويضم المشروع أكثر من 3,300 وحدة سكنية من نوع الشقق، بتصاميم ونماذج متنوعة، وبمساحات تتراوح بين 116 إلى 164 مترًا مربعًا، لتوفير خيارات سكنية تلبي مختلف الاحتياجات وأنماط الحياة. ويتميز مشروع رحاب الوريف بتكامل الخدمات، إذ يضم مجموعة من المرافق الأساسية التي تعزز تجربة السكن وترتقي بجودة الحياة، تشمل المساجد والجوامع، والمدارس، والمسطحات الخضراء، والمراكز الصحية، ضمن بيئة حضرية مبتكرة تراعي سهولة الوصول وجودة التخطيط.