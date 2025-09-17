سفارة المملكة في باريس تدعو المواطنين للحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا بالمواطنين المتواجدين هناك بضرورة متابعة المستجدات والأوضاع التي تشهدها البلاد حاليًا، بعد الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في باريس وعدد من المدن الفرنسية اعتبارًا من يوم الخميس 18 سبتمبر.