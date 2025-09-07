القطاع الزراعي بالباحة يسجل توسعًا نوعيًا في زراعة الفراولة بطاقة سنوية تقارب ألف طن

وتُعد المزرعة نموذجًا متطورًا في زراعة الفراولة، إذ تضم أكثر من مليون نبتة على مساحة تتجاوز (12) هكتارًا، بما يعادل (120) ألف متر مربع، وبإجمالي خطوط زراعية تمتد إلى نحو (100) كيلومتر طولي، مدعومة بأحدث تقنيات الري، إذ يبلغ الإنتاج السنوي المتوقع ما يقارب (1000) طن من الفراولة الطازجة على مدار العام، إضافة إلى مشتل متطور بطاقة إنتاجية تصل إلى (3) ملايين شتلة فراولة في كل موسم.