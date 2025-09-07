القطاع الزراعي بالباحة يسجل توسعًا نوعيًا في زراعة الفراولة بطاقة سنوية تقارب ألف طن

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أمس، أكبر مزرعة لإنتاج الفراولة بمحافظة القرى، واطلع على مراحل الإنتاج وأحدث تقنيات الزراعة المستخدمة.
وتُعد المزرعة نموذجًا متطورًا في زراعة الفراولة، إذ تضم أكثر من مليون نبتة على مساحة تتجاوز (12) هكتارًا، بما يعادل (120) ألف متر مربع، وبإجمالي خطوط زراعية تمتد إلى نحو (100) كيلومتر طولي، مدعومة بأحدث تقنيات الري، إذ يبلغ الإنتاج السنوي المتوقع ما يقارب (1000) طن من الفراولة الطازجة على مدار العام، إضافة إلى مشتل متطور بطاقة إنتاجية تصل إلى (3) ملايين شتلة فراولة في كل موسم.
وأشاد المهندس الزهراني بما شاهده من إمكانيات وإنتاجية عالية، مؤكدًا أن الوزارة تدعم مثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزز من مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.