المملكة تمدد أجل وديعة 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني

ويأتي تمديد الوديعة استمرارًا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إذ هدفت الوديعة إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، كما أسهمت في مواجهة التحديات الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام.