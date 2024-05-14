بعد عقم ثانوي دامَ 8 سنوات.. "طبية الحرس الوطني" تُحَقق حلم سيدة في الإنجاب

وأكمل: لا تقتصر تأثيرات السمنة على خصوبة النساء فحسب؛ إذ إنها تؤثر على خصوبة الرجال كذلك؛ حيث تؤدي السمنة عند الرجال إلى تناقص مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم، والتي قد تكون سببًا في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، كما كشفت دراسة طبية عالمية أن التأثير الإيجابي لفقدان الوزن عند الرجال كبير على الخصوبة وصحتهم الجنسية؛ ففقدان الرجال كيلوجرامات من أوزانهم، يزيد عدد الحيامن لديهم؛ مما يزيد من فرص الحمل لدى النساء إذا كانت مشكلة تأخر حدوث الحمل مرتبطة بالحيوانات المنوية لدى الزوج.