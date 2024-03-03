"#عايشينها_وشايفينها_في_حائل".. "التعليم" يتفاعل وينشر إحصائيات وبرامج مقترحة لمدارسه

فعَّل تعليم حائل مشاركته بالحملة الإعلامية المشتركة "#عايشينها_وشايفينها_في_حائل" بين الجهات الحكومية، التي تشرف عليها إمارة المنطقة؛ وذلك لرفع الوعي بأهمية رؤية السعودية 2030.
وأتاح تعليم حائل لمدارسه خيارات وبرامج مقترحة لتفعيل المشاركة خلال الفترة من الاثنين إلى الثلاثاء 23-24/ 8/ 1445هــ.
وتمثلت المقترحات بالإذاعة المدرسية عن رؤية السعودية ٢٠٣٠، والمسابقة الثقافية عن مشاريع رؤية السعودية ٢٠٣٠، والرسم والأعمال الفنية عن رؤية السعودية ٢٠٣٠، والاستفادة من أول خمس دقائق بالحصة الدراسية، وندوة داخلية، يقيمها أحد منسوبي المدرسة، وبنرات ولوحات داخل المدرسة.
وأبرز تعليم حائل اليوم من خلال تغريدات في حسابه على X مساهماته، وأوضح أن رؤية السعودية 2030 ساهمت في تطوير البيئة التعليمية، وتحسين المباني المدرسية لخلق بيئة جاذبة للطلاب والطالبات، وكان نصيب حائل منها 24 مشروع مبنى مدرسي، تم الانتهاء منها، فيما بقي من المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها 17 مشروعًا لمبانٍ مدرسية، وتم تأهيل وترميم وصيانة 67 مبنـى، فيما تم الاستغناء عن 46 مبنى مستأجرًا.
كما نشر منجزات وأرقام طلاب وطالبات تعليم حائل بعد تحقيقهم أكثر من ٥٠ جائزة ومشاركة وإنجازات على مستوى السعودية.
ونشر أيضًا منجزات وأرقام معلمي ومعلمات المتمثلة في أن طلاب تعليم حائل يحققون المراكز الأولى على مستوى السعودية والمستوى الإقليمي والدولي.
فيما نشر تعليم حائل مشاركات الطالبات والمعلمات التي عكست تمكين المرأة الحائلية، كمشاركتها في الفروسية وكرة القدم والكشافة.
وجاء تفعيل المشاركة في الهاشتاق بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد.