"#عايشينها_وشايفينها_في_حائل".. "التعليم" يتفاعل وينشر إحصائيات وبرامج مقترحة لمدارسه

وأبرز تعليم حائل اليوم من خلال تغريدات في حسابه على X مساهماته، وأوضح أن رؤية السعودية 2030 ساهمت في تطوير البيئة التعليمية، وتحسين المباني المدرسية لخلق بيئة جاذبة للطلاب والطالبات، وكان نصيب حائل منها 24 مشروع مبنى مدرسي، تم الانتهاء منها، فيما بقي من المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها 17 مشروعًا لمبانٍ مدرسية، وتم تأهيل وترميم وصيانة 67 مبنـى، فيما تم الاستغناء عن 46 مبنى مستأجرًا.