"برد الصيف" مبادرة لتخفيف حرارة الشمس على العاملين في الشرقية

وأوضح ثامر بن عبدالله الدرعان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية رئيس نادي تطوع الإداري الصحي، أن مشاركة الجمعية ممثلة بناديها تأتي بهدف تعزيز دور الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع المبادرات الوطنية، التي من شأنها خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، مقدمًا شكره للمتطوعين والمتطوعات كافة، ولجميع شركاء النجاح، ومَن ساهموا في إنجاح المبادرة.