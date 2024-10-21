"برد الصيف" مبادرة لتخفيف حرارة الشمس على العاملين في الشرقية
أطلق نادي تطوع الإداري الصحي مبادرة (برد الصيف 2)؛ لتخفيف أثر أشعة الشمس على العاملين في الشرقية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي يطلقها النادي للمشاركة في المناسبات والفعاليات المجتمعية كافة.
وأُقيمت المبادرة في مدينة الدمام بمواقع بناء المساجد والمباني.
وأوضح ثامر بن عبدالله الدرعان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية رئيس نادي تطوع الإداري الصحي، أن مشاركة الجمعية ممثلة بناديها تأتي بهدف تعزيز دور الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع المبادرات الوطنية، التي من شأنها خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، مقدمًا شكره للمتطوعين والمتطوعات كافة، ولجميع شركاء النجاح، ومَن ساهموا في إنجاح المبادرة.
وأضاف "الدرعان": بلغ عدد المشاركين في هذه المبادرة لمشاركة العمالة تحت أشعة الشمس خمسة متطوعين، وبلغت الساعات التطوعية 25 ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد المستفيدين 1000 مستفيد.
يُذكر أن مبادرة "برد الصيف" تهتم بتقديم المشروبات المثلجة للعاملين تحت أشعة الشمس؛ لتخفيف أثر الحرارة العالية عليهم.