مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعالج جلطات وانسدادات ضخمة في الوريد الفخذي بالأشعة التداخلية

موضحاً أن نتائج الفحوصات أكدت وجود جلطات وريدية قديمة، وهي المسببة في حدوث انتفاخ الساق، بالإضافة إلى إنسداد حاد في كامل أوردة الحوض بداية من الوريد الفخذي حتى الوريد الأجوف الداخلي، مع وجود أوردة دوالي بديلة في الحوض الداخلي وسطح الجلد Extensive collaterals،وكذلك اصابته بمتلازمة ما بعد التجلط Post thrombotic syndrome ومعاناته مع الجروح الوريدية المتكررة venous wounds ، حيث تم وضع خطة علاجية عن طريق الأشعة التداخلية، لفتح الأوردة المسدودة وتقليل حدة انتفاخات الساقين، والحيلولة دون إصابة المراجع بمزيد من المضاعفات.