"الجبير" يلتقي قيادات أوروبية ودولية بارزة في منتدى البيت الأوروبي بإيطاليا لبحث القضايا المشتركة

اجتمع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج ورئيس مؤتمر ميونخ للأمن وشخصيات مؤثرة
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للبيت الأوروبي – أمبروزيتي، فاليريو دي مولي، وذلك على هامش أعمال النسخة الـ51 من منتدى البيت الأوروبي أمبروزيتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الجبير، على هامش المنتدى، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج لويجي دي مايو، ورئيس المجلس التأسيسي لمؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن ولف غانغ إيشنغر، ووزير خارجية إيطاليا الأسبق أنجلينو ألفانو، إلى جانب عدد من الشخصيات المشاركة في المنتدى.

