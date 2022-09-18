"72" يومًا على انتهاء فترة تقديم طلبات تملُّك العقارات

ونوّهت "إحكام" إلى أنَّه يُشترط في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محلّ الطلب قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم "21679" في 9/ 11/ 1387هـ، وأنْ يُقدّم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألّا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأنَّ اللجان لن تنظر في أيّ طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسِبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيّ من المشروعات التنموية الأخرى؛ وفقًا لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.