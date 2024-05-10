الأولى وفق لائحة "التجارة" الجديدة.. "غرفة الطائف" تنتهي من تشكيل 10 لجان قطاعية

وعلى صعيد أهداف اللجان، أوضح "قاضي"، أن هناك أهدافاً عدة للجان، أبرزها: "رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع، إضافة إلى دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال، والتفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية وتشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات الاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة".