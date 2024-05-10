الأولى وفق لائحة "التجارة" الجديدة.. "غرفة الطائف" تنتهي من تشكيل 10 لجان قطاعية

انتهت غرفة الطائف من تشكيل 10 لجان قطاعية، وهي: "المهن الاستشارية، الترفيه، ريادة الأعمال، السياحية، الصناعية، التجارية، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، المقاولون، الصحية".
وأوضح نائب رئيس غرفة الطائف المشرف العام على اللجان معن قاضي؛ أن غرفة الطائف تعد أول غرفة تطلق لجانها القطاعية بلائحة وزارة التجارة الجديدة.
وأشار إلى وجود لجنة حادية عشرة سيتم إطلاق انتخابات فيها لأول مرة، وهي لجنة التطوير العقاري، وذلك لعدد 15 مرشحاً يتنافسون في 12 مقعداً، وبعدها سيتم تعيين 6 أعضاء من قِبل مجلس الإدارة وفقاً للائحة، أما بقية اللجان فستكون بتزكية المرشحين المتقدمين للجان والتعيين؛ وذلك لعدم اكتمال العدد بعد مراجعة الشروط من لائحة وزارة التجارة.
وعن موعد اختيار رئيس ونائب للجنة، قال "قاضي": ستكون الأسبوع المقبل، بإذن الله، وخلالها سيتم انتخاب رئيس ونائب للجان المنتهي تشكيلُها حضورياً بمقر الغرفة.
وعلى صعيد أهداف اللجان، أوضح "قاضي"، أن هناك أهدافاً عدة للجان، أبرزها: "رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع، إضافة إلى دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال، والتفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية وتشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات الاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة".
وأضاف: "كذلك تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة، وحصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى، وتوحيد توجه اللجان حول ما يُراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الإستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال، وفهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها، ورفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة غرفة الطائف".