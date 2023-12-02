"القيادة" تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.