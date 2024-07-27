موقع "Simple flying" المتخصص بالطيران: صفقة طيران ناس تقلب الموازين في "معرض فارنبره الدولي للطيران" وترجح كفة إيرباص على بوينج

قال موقع "simple flying" المتخصص في تغطية صناعة الطيران العالمية: إن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، أبرم أكبر صفقة لطلبية طائرات في "معرض فارنبره الدولي للطيران" في لندن هذا العام 2024، وكانت كافية لحسم المنافسة بين عملاقَيْ صناعة الطيران: بوينج الأمريكية، وإيرباص الأوروبية، لصالح "إيرباص" فيما يتعلق بحجم الطلبيات.
وأضاف الموقع: أن طيران ناس وقّع اتفاقية مع إيرباص في اليوم قبل الأخير للمعرض لشراء 90 طائرة، تشمل 75 طائرة A320neo ، و15 طائرة عريضة البدن من طراز "A330-900"، بالإضافة إلى 70 طائرة أحقية شراء بما يعزّز من قدراته ويوسّع مدى شبكته للخطوط والوجهات الدولية.
وقبل إعلان طلبية طيران ناس كانت شركة بوينج في الصدارة بعدما وصل حجم طلبياتها إلى 118 طائرة. لكن مع توقيع اتفاقية طيران ناس ارتفع حجم طلبيات إيرباص إلى 144 طائرة. ولم تعلن بوينج عن طلبيات جديدة في اليوم الأخير للمعرض لتحافظ إيرباص على الصدارة التي انتزعتها.
وكانت تلك هي الطلبية السادسة لإيرباص خلال المعرض. وقالت إيرباص: إن طيران ناس سوف يقوم بتوفير مقاعد الطائرات عريضة البدن عبر درجتين عند تشغيلها على رحلاته، وإنها ستسع ما يصل إلى 400 راكب.
وأشارت إلى أن طيران ناس بدأ تشغيل طائرات عريضة البدن لأول مرة في أكتوبر 2022 بما يعني أن لديه الخبرة مع هذا النوع من الطائرات.