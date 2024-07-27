موقع "Simple flying" المتخصص بالطيران: صفقة طيران ناس تقلب الموازين في "معرض فارنبره الدولي للطيران" وترجح كفة إيرباص على بوينج

قال موقع "simple flying" المتخصص في تغطية صناعة الطيران العالمية: إن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، أبرم أكبر صفقة لطلبية طائرات في "معرض فارنبره الدولي للطيران" في لندن هذا العام 2024، وكانت كافية لحسم المنافسة بين عملاقَيْ صناعة الطيران: بوينج الأمريكية، وإيرباص الأوروبية، لصالح "إيرباص" فيما يتعلق بحجم الطلبيات.