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"المنيع": غدًا الجمعة أول أيام "ذي الحجة" والسبت بعد القادم "يوم عرفة" والأحد "عيد الأضحى"

حدد دخول "ذي الحجة" و"محرم" وخروجهما وعدد أيامهما فلكيًا
عبدالله المنيع
عبدالله المنيع

بين عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع التوقيت الفلكي لدخول شهر ذي الحجة ١٤٤٥هـ ، مؤكدًا أن أول أيام ذي الحجة هو يوم غدٍ الجمعة ٧ يونيو، وأن يوم عرفة يوافق السبت بعد القادم ١٥ يونيو وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد ١٦ يونيو.

وفي التفاصيل قال الشيخ المنيع لـ"سبق": شهر ذي الحجة يبدأ بيوم الجمعة الموافق ٧ يونيو ٢٠٢٤م وعدد أيامه ثلاثون يومًا وينتهي بيوم السبت الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٤م ودليل ذلك أن ولادة شهر ذي الحجة تكون في مساء يوم الخميس الموافق ٢٩ من ذي القعدة ٦ يونيو ٢٠٢٤م الساعة ٣:٣٧ ".

وأضاف: في هذا اليوم تغرب الشمس قبل القمر، إذ تغرب في الساعة ٧:٠٢ ، ويغرب القمر بعدها ٧:١٢ والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس عشر دقائق.

وتابع: بهذا يتضح أن ليلة الجمعة هي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة ، كما يتضح أن يوم عرفة هو يوم السبت الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٤ م وأن يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو هو يوم عيد الأضحى.

وأكمل: "شهر محرم ١٤٤٦هـ يبدأ بيوم الأحد الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٤ م وعدد أيامه تسعة وعشرون يومًا حيث ينتهي يوم الأحد الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٤م".

عبدالله المنيع
يوم عرفة
شهر ذي الحجة

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