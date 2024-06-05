"المنيع": غدًا الجمعة أول أيام "ذي الحجة" والسبت بعد القادم "يوم عرفة" والأحد "عيد الأضحى"

وتابع: بهذا يتضح أن ليلة الجمعة هي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة ، كما يتضح أن يوم عرفة هو يوم السبت الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٤ م وأن يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو هو يوم عيد الأضحى.