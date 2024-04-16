"سدايا" تفتح التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM" للتدريب على النماذج اللغوية الكبيرة

يأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود "سدايا" الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي بما يُسهم بالارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتقوم سدايا بهذا الدور بوصفها المرجع الوطني للبيانات، والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.