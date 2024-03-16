البرلمان العربي يطالب بضرورة وقف الحروب والصراعات المسلحة بالمنطقة العربية

وشدد العسومي، في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام، على أن ما يحدث في قطاع غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب؛ فهي حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل.