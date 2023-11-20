تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية فبراير المقبل

ويأتي انعقاد المؤتمر تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، واستضافة أكثر من 6000 من الخبراء والمختصين، و 150 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة يجتمعون في الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًا للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.



