"أمير عسير" يلتقي أهالي محايل ويستمع إلى شكاواهم ويوجه بالحلول المناسبة لها

الْتقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، يرافقه ممثلو ومسؤولو الإدارات الحكومية وكافة قيادات الإمارة، أهالي محايل عسير، واستمع إلى شكاواهم ووجّه بالحلول السريعة لها.
واستهلّ المجلسُ اجتماعه الذي كان يتخذ من مقر الإمارة بأبها مقرًّا له، بكلمة مقدم الحفل بأن المجلس انتقل إلى محايل ليختصر على مواطنيها بُعد المسافات.
وبدأ أمير المنطقة في استدعاء مَن لديه مشكلة لمناقشته فيها والبدء في حلها بتوجيه الجهات المختصة بالعمل عليها.
ثم أجرى الأمير اتصالًا على مسمع من الجميع بمحافظ الحرجة بتهامة عسير؛ ليُطلعه على شكوى من مواطن.. وعلى الفور أكد المحافظ أن العمل بصدد استكمال توجيه أمير المنطقة.
وتوالت الشكاوى والأمير يحلها تارة بالتوجيه الفوري، وتارة بالاتصال بالجهة المعنية ليؤكد للجميع أنه لا مجال لإهمال أي معاملة، ولا مجال لتأخرها عند أي محافظ أو مسؤول أو موظف وفق توجيهات القيادة.