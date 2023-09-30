"أمير عسير" يلتقي أهالي محايل ويستمع إلى شكاواهم ويوجه بالحلول المناسبة لها

واستهلّ المجلسُ اجتماعه الذي كان يتخذ من مقر الإمارة بأبها مقرًّا له، بكلمة مقدم الحفل بأن المجلس انتقل إلى محايل ليختصر على مواطنيها بُعد المسافات.